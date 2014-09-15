T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hilton Otel'de yangın çıktı

Şişli'deki Hilton Bomonti Otel'inin 13. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı

15 Eylül 2014 20:22

Şişli'de bulunan Hilton Bomonti Otel'i 13. katta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

DHA’da yer alan habere göre yangın, Hilton İstanbul Bomonti Otel 'in birinci katında bulunan terasta, görgü tanıklarının iddiasına göre saat 15.00 sıralarında havalandırma sisteminde meydana gelen patlamanın ardından çıktı. Yangına ilk müdahaleyi otel görevlileri yaptı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, dış cephenin altındaki izolasyon malzemesine sıçrayan alevlere büyümeden müdahale etti. Yangın söndürüldükten sonra itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Bu sırada otelin yangın söndürme sisteminin de devreye girerek dış cepheden en üst kattan aşağı su aktığı görüldü. 

 

Müşteriler bekletildi 

 

Otele gelen bir grup müşteri, itfaiyenin müdahalesi sırasında otele alınmadı. İtfaiye yangını söndürdükten sonra müşteriler otele alındı. 

Çevrede korku ve paniğe neden olan yangın sonrası otelin dış cephesinde maddi hasar oluştu.

ETİKETLER

hiltonbomontiotelyangın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24