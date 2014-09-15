Hilton Otel'de yangın çıktı

Şişli'de bulunan Hilton Bomonti Otel'i 13. katta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

DHA’da yer alan habere göre yangın, Hilton İstanbul Bomonti Otel 'in birinci katında bulunan terasta, görgü tanıklarının iddiasına göre saat 15.00 sıralarında havalandırma sisteminde meydana gelen patlamanın ardından çıktı. Yangına ilk müdahaleyi otel görevlileri yaptı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, dış cephenin altındaki izolasyon malzemesine sıçrayan alevlere büyümeden müdahale etti. Yangın söndürüldükten sonra itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Bu sırada otelin yangın söndürme sisteminin de devreye girerek dış cepheden en üst kattan aşağı su aktığı görüldü.

Müşteriler bekletildi

Otele gelen bir grup müşteri, itfaiyenin müdahalesi sırasında otele alınmadı. İtfaiye yangını söndürdükten sonra müşteriler otele alındı.

Çevrede korku ve paniğe neden olan yangın sonrası otelin dış cephesinde maddi hasar oluştu.