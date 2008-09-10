Hilton kentsel SİT alanı ilan edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan'ın aldığı Hilton arazisinin de bulunduğu bölgenin kentsel SİT alanı ilan edildiğini açıkladı. Topbaş, "Kurul buna onay verse bile biz planlarımızda bunu işleyemeyiz. Bu bölgedeki emsaller belli. Ciddi bir yoğunluk gelebilir. Talep edilen emsal uygulamaya konduğu takdirde burada Gökkafes'e benzer rezidans adı altında büyük yapılar çıkar. İstanbul boğaz siluetinden çok etkileşim noktasında. İstanbul'un Galata, Pera bölgesi, Beyoğlu sırtları esasında yüksek yapıları kaldırmayacak noktada. Çünkü burada yüksek yapı olarak bir Galata Kulesi var, onunla hiçbir yapının yarışmaması lazım" dedi.



