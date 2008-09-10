T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hilton kentsel SİT alanı ilan edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Hilton arazisinin de bulunduğu bölgenin kentsel SİT alanı ilan edildiğini açıkladı

10 Eylül 2008 03:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan'ın aldığı Hilton arazisinin de bulunduğu bölgenin kentsel SİT alanı ilan edildiğini açıkladı. Topbaş, "Kurul buna onay verse bile biz planlarımızda bunu işleyemeyiz. Bu bölgedeki emsaller belli. Ciddi bir yoğunluk gelebilir. Talep edilen emsal uygulamaya konduğu takdirde burada Gökkafes'e benzer rezidans adı altında büyük yapılar çıkar. İstanbul boğaz siluetinden çok etkileşim noktasında. İstanbul'un Galata, Pera bölgesi, Beyoğlu sırtları esasında yüksek yapıları kaldırmayacak noktada. Çünkü burada yüksek yapı olarak bir Galata Kulesi var, onunla hiçbir yapının yarışmaması lazım" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24