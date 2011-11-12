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Yaşam

Hilton Garden İnn, Mardin'de açıldı MARDİN (A.A)

12 Kasım 2011 14:13

-Hilton Garden İnn, Mardin'de açıldı MARDİN (A.A) - 12.11.2011 - Türkiye'deki 5'nci Hilton Garden İnn, Mardin'de hizmete girdi. Hilton Garden Inn'den yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde yer alan Hilton Garden Inn Mardin ile orta ölçekli otelcilik markasının Türkiye çapında büyümesinde yeni bir adım oluşturulduğu belirtildi. Açıklamada, Hilton Worldwide Avrupa Bölge Başkanı Simon Vincent'in, ''Şu anda Mardin gibi büyülü bir kentte açılan yeni otelimizle Türkiye'de 5 bin odaya ulaştığımızı açıklamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Son birkaç yıl içinde, Türkiye portföyümüzü, yatırımları süren 10 otelimizle, hemen hemen ikiye katladık. Bu, markalarımızın uluslararası pazarlarda artan popülaritesinin de bir kanıtıdır'' görüşüne yer verildi.

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