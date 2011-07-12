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Yaşam

HİLMİ BENGİ ERZURUM VALİSİ ÖZTÜRK'Ü ZİYARET ETTİ ERZURUM (A.A)

12 Temmuz 2011 21:59

-HİLMİ BENGİ ERZURUM VALİSİ ÖZTÜRK'Ü ZİYARET ETTİ ERZURUM (A.A) - 12.07.2011 - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Dr. Hilmi Bengi, Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk'ü ziyaret etti. Erzurum'da düzenlenen ''Türk Yerel Medyası AB Yolunda Projesi''nin Üçüncü Bölgesel Değerlendirme Semineri'nin ikinci günündeki ''Türk Yerel Medyasının AB Sürecinde Daha Etkin Rol Alması'' paneline konuşmacı olarak katılmak üzere kente gelen Bengi, beraberinde AA Erzurum Bölge Müdürü Muhammet İspirli ile Vali Öztürk'le makamında görüştü. Bengi ve Öztürk ziyarette, bölgedeki basın sektörüne ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

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