'Hilmi Özkök günlükleri elinde tuttu'

T24 - 'Balyoz' davasının tutuksuz sanığı hakim albay Eryüksel, Özden Örnek’e ait günlüklerle ilgili zamanın Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün soruşturma izni vermediğini ve bu nedenle Örnek’in Deniz Kuvvetleri Komutanı olduğunu söyledi.



Balyoz davasında tutuksuz sanık hakim albay Cumhur Eryüksel ile eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek arasında tartışma çıktı.



Silivri Cezaevi’nde görülen duruşmada savunma yapan hakim albay Cumhur Eryüksel, dönemin donanma komutanı olan Özden Örnek’in notlarının olduğu iki defterin ellerine geçtiğini, bunları soruşturma izni için Genelkurmay Başkanlığı’na gönderdiklerini söyledi.



Eryüksel, "Hilmi Özkök, Ağustos 2003'teki YAŞ'a kadar bu belgeleri elinde tuttu ve Özden Paşa Deniz Kuvvetleri Komutanı oldu. Hilmi Özkök, soruşturma izni verseydi, Özden Paşa deniz kuvvetleri komutanı olamazdı" dedi.



Eryüksel, "Özden Örnek'in günlüklerinde de bu konu anlatılmaktadır. Özden Örnek ile aram iyi olsa, beni İstanbul'a göndermez Deniz Kuvvetleri Başsavcısı yapardı. Ben onun adamı değilim" şeklinde konuştu.



Eryüksel'in bu sözlerine tepki gösteren Özden Örnek, "Günlüklerin bana ait olmadığını savunmamda söyledim. Bunları anlatmaktaki maksadınız nedir?" diye sordu.



Tartışma mahkeme başkanın araya girmesiyle sonlandı.









