T24 LogoT24 Logo
Politika

'Hilmi Özkök günlükleri elinde tuttu'

'Balyoz' davasının tutuksuz sanığı hakim albay Eryüksel, Özden Örnek’e ait günlüklerle ilgili zamanın Genelkurmay Başkanı

05 Aralık 2011 02:00

T24 - 'Balyoz' davasının tutuksuz sanığı hakim albay Eryüksel, Özden Örnek’e ait günlüklerle ilgili zamanın Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün soruşturma izni vermediğini ve bu nedenle Örnek’in Deniz Kuvvetleri Komutanı olduğunu söyledi.

Balyoz davasında tutuksuz sanık hakim albay Cumhur Eryüksel ile eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek arasında tartışma çıktı.

Silivri Cezaevi’nde görülen duruşmada savunma yapan hakim albay Cumhur Eryüksel, dönemin donanma komutanı olan Özden Örnek’in notlarının olduğu iki defterin ellerine geçtiğini, bunları soruşturma izni için Genelkurmay Başkanlığı’na gönderdiklerini söyledi.

Eryüksel, "Hilmi Özkök, Ağustos 2003'teki YAŞ'a kadar bu belgeleri elinde tuttu ve Özden Paşa Deniz Kuvvetleri Komutanı oldu. Hilmi Özkök, soruşturma izni verseydi, Özden Paşa deniz kuvvetleri komutanı olamazdı" dedi.

Eryüksel, "Özden Örnek'in günlüklerinde de bu konu anlatılmaktadır. Özden Örnek ile aram iyi olsa, beni İstanbul'a göndermez Deniz Kuvvetleri Başsavcısı yapardı. Ben onun adamı değilim" şeklinde konuştu.

Eryüksel'in bu sözlerine tepki gösteren Özden Örnek, "Günlüklerin bana ait olmadığını savunmamda söyledim. Bunları anlatmaktaki maksadınız nedir?" diye sordu.

Tartışma mahkeme başkanın araya girmesiyle sonlandı. 




 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24