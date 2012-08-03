Tanık olarak dinlendiği Ergenekon davasında tutuklu sanık eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’la karşı karşıya gelen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök, “Çok üzüntü duydum, çok acı çektim” dedi.

Özkök, duruşma sonrası Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila'ya konuştu. Bila'nın bugünkü (3 Ağustos 2012) yazısı şöyle:

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök, Ergenekon davasında ilk kez tanık olarak dinlendi.

Özkök’ün vereceği ifade kadar uzun yıllar birlikte çalıştığı tutuklu komutanlarla mahkeme salonunda karşılaştığında neler hissedeceği de merak ediliyordu. Özkök Paşa’yla mahkemeden çıktıktan sonra telefonla konuştum ve duygularını sordum. Özkök, sorularımı yanıtlarken duygularını şöyle ifade etti:

'Acı çektim'

Birlikte çalıştığınız komutanlarla mahkeme salonunda göz göze geldiğinizde neler hissettiniz?

- Çok üzüntü duydum. Çok acı çektim. Çok zor saatlerdi. İnsan duygulanıyor. Zaten ben, bu yüzden daha önce ziyaretlerine gidememiştim.

'İlker Paşa sağolsun gelmiş'

İkinci Başkanınız olarak sizinle uzun yıllar çalışan, iki dönem sonra da Genelkurmay Başkanı olan İlker Başbuğ Paşa da salondaydı. İlker Paşa’yı görünce neler hissettiniz?

- Çok üzüntü duydum tabii. İlker Paşa sağolsun mahkemeye gelmiş. Sanıyorum ben geleceğim diye, çünkü daha önce mahkemeye gelmiyordu biliyorsunuz.

'Komutanlarımı çağırtamazdım'

Silivri’ye üzüldüğünüz için ziyarete gitmediğinizi söylediniz. Tutuklu komutanların eşlerinden niye gitmediğinize ilişkin serzenişler geliyordu?

- Söylediğim gibi kolay değil, çok üzüntü verici. Gitmek istemeyişimin nedeni de budur. İçlerinde benim komutanlarım var. Şimdi cezaevine gidip komutanlarımı ziyaretçi odasına çağırtmak çok uygun olmazdı. Bu sebepten de gidemedim ziyaretlerine.

'Çok naziklerdi'

Silah arkadaşlarınızın ve avukatlarının mahkemedeki söylemlerini nasıl buldunuz?

- Komutan arkadaşlarım zaten bir şey sormadılar. Avukatlar da çok naziktiler. Biri hariç hepsi çok özenli konuştular. Sanıyorum Hurşit Tolon Paşa’nın avukatı soru sordu. Ama hiçbir gerginlik olmadı. Ben daha fazlasına hazırlıklı gelmiştim.

'Özgürlüklerine kavuşmalarını diliyorum'

Davanın seyri ile ilgili nasıl bir izlenim edindiniz?

- Tabii yargılama devam ediyor. Daha önceki söyleşilerimde de belirttiğim gibi orada insanlar uzun süredir tutuklular. Çok acı çekiyorlar. Hepsiyle çok uzun süreler çalıştım. En kısa sürede özgürlüklerine kavuşmalarını diliyorum.

'Yeminime uydum'

Mahkemedeki ifadelerinizde daha önce açıklamadığınız yeni bilgiler var mıydı?

- Savcılar doğal olarak daha detaylı bilgi vermemizi istediler. Sorular sordular. Ben de yeminime uyarak cevap verdim. Daha önceki ifadelerimden çok farklı bir yön yoktu. Çok yeni bir şey söylemedim aslında. Önce verdiğim ifadede de esas itibarıyla bunları söylemiştim. Bazı konulara daha fazla açıklık getirdim, özellikle basında yanlış biçimde yer alan konulara.

'Arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalıştım'

Tanıklığınızın, mahkemenin seyrini değiştireceğini düşünüyor musunuz?

- Belirttiğim gibi ben yeminime uygun şekilde bildiklerimi anlattım. Yarın da (bugün) devam edecek. Ben vatan hizmeti olarak görüyorum. Adalete ve dolayısıyla da arkadaşlarıma yardım etmeye çalışıyorum. Kolay değil, cezaevinde üzüntü ve acı çekiyorlar.

Gün boyu mahkemede tanıklık yapan Özkök Paşa’nın sesi, yorgun ve üzüntülüydü. Görüşmemizi bitirirken, mahkemenin bir an önce sonuçlanmasını ve arkadaşlarının özgürlüklerine kavuşması dileğini yineledi.