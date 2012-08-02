Silivri tartışması: Hilmi Özkök 'muhtıra' dedi mi, demedi mi?

Ahmet Küçük

Balyoz davası sanığı eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'ın avukatı Celal Ülgen, Ergenekon davasında ifade veren eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün mahkemede "Toplantıda muhtıra kelimesi geçti" demediğini, ancak gazetecilerin aksini yazdığını öne sürdü. Anadolu Ajansı muhabirlerinin de aralarında bulunduğu davayı izleyen gazeteciler Özkök'ün bu ifadeyi kullandığını yazdılar.

Ergenekon davasında tanık olarak ifade vermeye başlayan eski GenelKurmay Başkanı Hilmi Özkök, Anadolu Ajansı'na göre; İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tartışılan konuda şunları söyledi:

''Geçen bir gazeteci burada, bir röportajıma atıfta bulunarak 'Teklif diye soruldu, başka şekilde sorulsaydı cevabım başka olurdu' dediğimi belirtmiş. Buraya bir açıklık getirmek istiyorum. Teklif askerlikte çok özel bir terimdir. Daha önce emredilen bir konuda astlar bir çalışma yapar ve emri verene bu konuyla ilgili bir sunumda bulunur. Bunun dışında zaman zaman toplanır beyin fırtınası yaparız. Orada kişiler aniden aklına geleni söyler. Saldırı, savunma ve geri çekilme gibi birbirinden farklı 3 hareket tarzı vardır. Evet, orada böyle bir söz söylendi. Muhtemel hareket tarzlarından biriydi.''

Balyoz davası sanığı eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'ın avukatı Celal Ülgen ise Özkök'ün "Muhtıra kelimesi geçti" ifadesini kullanmadığını iddia etti. CNNTürk'te Şirin Payzın'ın sorularını yanıtlayan Ülgen, "Ergenekon davasında Özkök 'Muhtıra kelimesi geçti' demedi. Mahkemeye verilen arada, kendisine özellikle bu konuyu sordum. Davanın ikinci bölümünde astlarının 'muhtıra' kelimesini kesinlikle kullanmadığını, bu durumun düzeltilmesi gerektiğini söyledi" diye konuştu.



Ülgen'den mahkemeye 'yasadışı dinleme' itirazı



Ergenekon savcısı Ali Pekgüzel, Özkök'e Hurşit Tolon ile ilgili bir ses kaydı olduğunu belirterek, Tolon'un bu ses kayıtlarında dönemin 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'ın İstanbul'dan Ankara'ya gelmesinden söz ettiğini söyledi. Pekgüzel'in sorusuna avukat Celal Ülgen, "Bu soruya itirazım var. Çetin Doğan Balyoz Davası sanığıdır. Bu soru o dava için delil toplamak amacıyla sorulmaktadır" dedi. Ancak Mahkeme, Özkök'ün soruyu yanıtlamasına izin verdi.

Özkök de "Çetin Doğan'ın Ankara'ya gelmesi askeri teammüller açısından mümkün değildi. Çünkü bekleme süresinin sonundaydı" dedi. Hilmi Özkök, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde yasadışı dinleme yapıldığı, siyasetçilerin dinlendiği iddialarıyla ilgili bir soruya da, "Bu konuda Jandarma Genel Komutanlığı'nı uyardım. İmkan ve kabiliyetlerinizi başka yollar için kullanmayın' dedim, yapılıyorsa engellemeyi düşündüm" diye konuştu. "İstihbarat Daire Başkanı Levent Ersöz ile Teknik Daire Başkanı Hasan Atilla Uğur'a dinleme işlemlerinin yasal çerçevede yapılması gerektiğini söyleyerek kendilerini uyardım. 'Dinleme konusunda kanundan sapmayın' dedim" dedi.