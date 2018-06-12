Hilmi Kulluk: 'Özlenen Konyaspor'u izlettirmek istiyoruz'

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- ATİKER Konyaspor\'un yeni başkanı Hilmi Kulluk, \"Yönetim kuruluyla birlikte özlenen, ayakları yere sağlam basan bir Atiker Konyaspor’u izlettirmek istiyoruz\" dedi.

Geçtiğimiz hafta yapılan Olağanüstü Genel Kurulda oyların çoğunluğunu alarak Atiker Konyaspor\'un yeni başkanı olan Hilmi Kulluk, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, \"Seçimli olağanüstü genel kurulumuz çok uzun zamandır camiamızda görülmeyen bir yarışa sahne olmuştur. Mevcut üyelerimizin yüzde 92’sinin katıldığı genel kurulda Atiker Konyaspor’umuzun yönetimi için hazırladığımız listeye delegelerin büyük bir çoğunluğunun güvendiğini görmek bizleri ziyadesiyle memnun etmiş, önümüzdeki süreçte yapacağımız çalışmalar için ekibimize güç ve heyecan katmıştır. Yönetim kurulundaki bütün arkadaşlarımızla birlikte özlenen, ayakları yere sağlam basan bir Atiker Konyaspor’u izlettirmek istiyoruz. Bu uzun soluklu yolculukta camiamızın desteği kulübümüz, takımımız ve bizler için son derece kıymetli olacaktır\" dedi.

YÖNETİM KURULU İLK KEZ TOPLANDI

Öte yandan yeni yönetim kurulu üyeleri ilk kez toplandı. Yönetim kurulu üyeleri kulüp idari binasını, müzeyi, soyunma odalarını, basın toplantı salonunu, sahayı gezerek Genel Müdür Bahri Bıçakçı’dan brifing aldı. Başkan Kulluk daha sonra yöneticiler ve kulüp personeline iftar yemeği verdi.

GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Kulüp binasında bir araya gelen yönetim kurulunda görev dağılımı da yapıldı. Buna göre, Selçuk Aksoy ikinci başkanlığa, Enes Ünlüer başkanvekilliğine, Okay Tınkır, Abbas Kılınç, Celalettin Yılmaz ve M. Zahir Renklibay ise başkan yardımcılığına, Recep Çınar, Mehmet Günbaş, Bünyamin Yakup Sarıtaş, Osman Koçak ve Mustafa Aydınalp de asbaşkanlık görevlerine getirildi. Uğur Öncan, Mehmet Tosunoğlu, Mustafa Genç, Ahmet Büyükateşli, Muzaffer Eğerci, Mehmet Güney, Mustafa Işıklı, Dursun Kabakçıoğlu, Gültekin Zeren’den oluşan yönetim kurulu üyelerimiz ise çeşitli branş ve alanlarda sorumluluk üstlendi.

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