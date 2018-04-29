T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Hillsborough faciasından 28 yıl sonra 6 kişi hakkında dava açıldı

Futbol tarihinin en büyük facialarından biri olan 1989 yılındaki olayla ilgili yeni soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında dava açıldı. Liverpool-Nottingham Forest maçının güvenliğinden sorumlu polis yetkilisi "ihmal sonucu taksirle adam öldürmek" ile suçl

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'de futbol tarihinin en büyük facialarından biri ile ilgili yeni soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında dava açıldı. 1989'daki Hillsborough faciası ile ilgili davada, Liverpool-Nottingham Forest maçının güvenliğinden sorumlu polis yetkilisi "ihmal sonucu taksirle adam öldürmek" ile suçlandı.

Sheffield'da oynanan İngiltere Federasyon Kupası yarı final maçı sırasında çıkan izdihamda 96 Liverpool taraftarı hayatını kaybetmişti.

Faciayla ilgili olarak geçen yıl yeni bir soruşturma açılmıştı.

Savcılar, maçın güvenliği sorumlu olan polis yetkilisi David Duckenfield'ın, büyük ihmal sonucu 95 kişinin hayatını kaybetmesinde sorumluluğu olduğunu bildirdi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Duckenfield'in faciadan 4 yıl sonra hayatını kaybeden Tony Bland'in ölümünden dolayı ise suçlanamayacağını belirtti.

Bir diğer polis yetkilisi Norman Bettison da "olayın ardından yalan beyanda bulunmak" ile suçlandı.

Diğer 4 kişiye yöneltilen bazı suçlamalar ise "yargı sürecini etkilemek", "görevi kötüye kullanmak" ve "Sağlık ile Güvenlik Yasası'nı ihlal etmek".

Yeni açılan davayla ilgili ilk duruşma 9 Ağustos'ta yapılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FutbolLiverpool-Nottingham ForestLiverpoolHillsboroughFederasyon KupasıDavid DuckenfieldDuckenfieldTony BlandNorman BettisonGüvenlik YasasıAğustos

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24