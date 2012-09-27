Hillary Clinton'la son görüşme

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton arasındaki görüşmede, Suriye muhalefetinin nasıl daha güçlendirileceği hususunda görüş alışverişinde bulunuldu, uluslararası camianın siyasi anlamda ve insani yardımlar alanında daha aktif olması gerektiği yönünde mutabakat ortaya konuldu.

Öte yandan bir sonraki dönemde Dışişleri Bakanlığı görevine devam etmeyeceğini daha önce açıklayan Clinton'ın, dün ev sahipliği yaptığı “Transatlantik” akşam yemeği sırasında, katılımcılara “Bu benimle yaptığınız son toplantı” diyerek veda ettiği, Davutoğlu'nun da bugünkü görüşmesinde, Clinton'ın bu vedasının, birçok konunun ele alınması bakımından verimli geçen dünkü toplantının “hüzünlü tarafını” oluşturduğunu söylediği öğrenildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede NATO, Irak, Suriye, Türkiye-İsrail ilişkileri ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren film olmak üzere başlıca beş konu ele alındı.

NATO-AB ilişkileri dahil NATO'yu ilgilendiren konularda genel bir görüş alışverişinin yapıldığı görüşmede, Irak'a, bu ülkedeki son gelişmeler bağlamında kısaca değinildi. Davutoğlu, Irak Başbakanı Nuri el Maliki'nin Ak Parti kongresine davet edilmesinden söz etti.

'Uluslararası camia Suriye konusunda daha aktif olmalı'

İki bakan, uluslararası camianın siyasi anlamda ve insani yardımlar alanında daha aktif olması gerektiği hususunda mutabık olduklarını teyit etti.

Davutoğlu, sınırın Suriye tarafındaki çatışmalardan bahsederken, görüşmede, Suriye muhalefetinin nasıl daha güçlendirileceği hususunda görüş alışverişi yapıldı, muhalefetin nasıl daha ön plana çıkarılması gerektiği ya da nasıl yeknesak mesajlar verebileceği üzerinde karşılıklı fikirler dile getirildi.

İki bakanın, Suriye konusunda Türkiye ile ABD arasındaki ortak çalışma grubunun toplantılarının taşıdığı öneme vurgu yaptığı görüşmede, Suriye'de Esed rejiminin halkına karşı yaptığı “acımasız” kampanyaya son verilmesi gerektiği vurgusu da tekrarlandı.

Clinton görüşmede ayrıca Türkiye-İsrail ilişkilerinin düzeltilmesi konusundaki ülkesinin görüşlerini yinelerken, Davutoğlu da bu konuda Türkiye'nin beklentilerinin neler olduğunun zaten bilindiğine işaret etti.

'En başından beri çok net tavır koydunuz, teşekkür ederim'

Hz. Muhammed'e hakaret içeren filmle ilgili olarak da görüşmede, Clinton, filmin ortaya çıkması sonrasında bölgedeki ABD diplomatik temsilciliklerine düzenlenen saldırılarla ilgili hükümetin yaptığı açıklamalardan dolayı Bakan Davutoğlu'na teşekkür etti, “En başından beri çok net bir tavır koydunuz” mesajını verdi.

Davutoğlu da filmle ilgili görüşlerini tekrarlarken, hem diplomatların korunması hem de dinlerin kötülenmesi konularında birtakım girişimler yapılması gerektiğini ortaya koydu. Türkiye'nin bununla ilgili birtakım çalışmalar yapacağından bahsetti.