Hillary Clinton'a ayakkabı fırlatıldı

ABD eski dışişleri bakanı Hillary Clinton'a, Las Vegas'ta bir konferansta konuştuğu sırada ayakkabı fırlatıldı. Üzerine gelen ayakkabıdan son anda eğilerek kaçan Clinton, 'O bir yarasa mıydı?' diye sordu.

Kameraların kayıtta olduğu sırada gerçekleşen olay, 66 yaşındaki Clinton'ın konuşmacı olarak katıldığı Mandalay Bay Hotel'de, yaklaşık bin kişinin izlediği, katı atıkların geridönüşümü ile ilgili bir programda meydana geldi. Clinton'ı koruyan Gizli Servis sözcüsü George Ogilvie, 'Protestocu, içeri biletsiz girmiş bir kadın ve ne amaçla yaptığı bilinmiyor. Clinton, son anda eğilerek ayakkabıdan kurtuldu. Salondan çıkarılan kadın, gizli servis ve otel güvenliği görevlilerince gözaltına alındı' dedi.

Ayakkabının fırlatılmasının ardından şaşkına dönen Clinton, 'O bir yarasa mıydı? Birisi bana bir şey mi fırlattı? Cirque du Soleil şovunda mıyız? Aman Tanrım, katı atık yönetiminin bu kadar tartışmalı ve ihtilaflı olduğunu bilmiyordum' şeklinde espiri yaptı. Clinton, daha sonra konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

İşte o anlar: