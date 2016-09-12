Hillary Clinton zatürre teşhisinden sonra California gezisini iptal etti

ABD'de 11 Eylül saldırılarının anma töreninde fenalaşan Demokratların başkan adayı Hillary Clinton'a zatürre teşhisi konuldu.

Clinton, zatürre teşhisinden sonra California'daki seçim kampanya gezisini iptal etti.

Clinton'ın gezi programı kapsamında, Demokrat destekçilerini ziyaret edecek, ekonomi üzerine bir konuşma yapacak ve ABD'li komedyen ve oyuncu Ellen DeGeneres tarafından sunulan talk show'a katılacaktı.

Clinton'ın özel doktoru Lisa Bardack, teşhisin ardından antibiyotik tedavisine başlandığını, 11 Eylül törenlerinde Clinton'ın vücudunun susuz kaldığını söyledi.

Clinton katıldığı 11 Eylül törenlerinde rahatsızlanarak, yardımcılarının desteğiyle ayrılmıştı.

'İstirahat etmeli'

Doktorların açıklamasında "Clinton'da alerjilerinden kaynaklanan öksürük şikâyeti vardı. Öksürüğün uzaması sonucu yapılan incelemede zatürre teşhisi konuldu. Antibiyotik tedavisine başlandı ve kendisine programını yeniden düzenlemesi ve istirahat etmesi tavsiye edildi." denildi.

Cumhuriyetçi rakipleri, daha önce Clinton'ın sağlığının başkanlık görevi için yeterli olup olmadığını söylüyorlardı. Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump geçen ay "Clinton'ın başkan olacak ve IŞİD'le savaşacak psikolojik ve fiziksel kuvvete sahip olmadığını" söylemişti.

Dr. Bardack ise geçen yayınladığı sağlık raporuyla, Clinton'ın ABD Başkanlığı için sağlık durumunun çok iyi olduğunu ve ABD Başkanı olabileceğini söylemişti.

Clinton destekçileri Trump'un bu konuyu seçim kozu olarak kullanmasına tepki göstererek, bunun bir komplo olduğunu Trump'ın 70, Clinton'ın ise 68 yaşında olduğunu hatırlattı.

Törenin ardından New York'ta kızının evine giden Clinton "Çok iyi hissediyorum. New York'ta çok güzel bir gün." dedi.

Clinton daha sonra Chappaqua, New York'taki kendi evine geç.

George HW Bush bir kez Japon Başbakan'ın üzerinde kusmuştu. Franklin Roosevelt'in ve John F. Kennedy'nin de ciddi sağlık sorunları saklandı.

Clinton'ın durumunu farklı kılan şey ise, Ronald Reagan'ın 'Başkanlık görevine seçilen en yaşlı siyasi' rekorunu egale etmeye aday olması.

Hillary Clinton'ın sağlık durumuyla ilgili pek çok komplo teorisi var. Bir kısmı üzerindeki tartışmaları da Trump kampı alevlendiriyor.

Clinton'ın zatürre olduğunun ancak fenalaşma olayından sonra açıklanmış olması da Clinton kampı için işleri zorlaştıracak.

70 yaşındaki Donald Trump hakkında da sağlığı konusunda endişeler yok değil. Trump'ın sağlık durumu hakkında elimizde bulunan tek bilgi, doktoru tarafından yazılmış olan üstünkörü bir rapor.

Pazar günü yaşanan olay Clinton'ı bir süre seçim kampanyasından uzak tutabilir. Daha önce sağlık durumu iddialarına kulak asmayan kesimler bundan sonra gelişmeleri daha yakından izleyecektir.