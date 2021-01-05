Hillary Clinton: Trump, kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış bir başkan

T24 Dış Haberler

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 2016 seçimlerinde Demokrat Parti'den rakibi olduğu Donald Trump'ın basına sızan ses kayıtlarından bahsederken "O kaybedecek bir şeyi kalmamış bir başkan" nitelendirmesinde bulundu.

Pazar günü ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen Kasım'da yapılan başkanlık seçimleri ardından kritik eyaletlerden Georgia'da eyaletin en üst düzey seçim yetkilisi olan eyalet sekreteri Brad Raffensperger'i arayarak 'sonucu değiştirmeye yetecek sayıda oy bulmasını' istediği ses kaydı ortaya çıktı.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Clinton, "Georgia seçmenleri, ABD'nin büyük çoğunluğunun yaptığı gibi başkanlarının Joe Biden olmasını tercih etti. Kaç tane yeminini bozarsa bozsun Trump bunu değiştiremez" yazdı.

Clinton, Trump'ın seçim sonuçlarını değiştirme çabalarına destek veren Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin kendilerinden "demokrasi düşmanları" yaratmaya başladığını ifade etti.

Bir başka tweetinde, "Şu anda kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış bir başkan izliyoruz. Tek hedefi insanların dikkatini kaybettiği gerçeğinden uzağa çekmek" yazan Clinton, "Bunun aBD'nin sağlığına, güvenliğine ve hatta demokrasisine mal olacak olması umrunda değil" diye devam etti.