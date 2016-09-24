Hillary Clinton, Moskova’da gizli belge unutmuş!

ABD’de başkanlık yarışında Demokratların adayı olan Hillary Clinton ile ilgili FBI’a dayanan önemli bir bilgi basına sızdı:

“Clinton Dışişleri Bakanlığı sırasında Moskova’ya yaptığı bir ziyaret sırasında, çok gizli damgası taşıyan bir belgeyi otel odasında unuttu.”

Türkrus.com'da yer alan habere göre, bu sabah manşetlere çıkmaya başlayan son haber, Rusya’ya karşı sert bir politika izleyen Clinton’ın seçimler öncesinde canını sıkacağa benziyor. ABC’nin aktardığı haberin bir iddiaya değil, açıklanan FBI belgelerine dayandığı bildiriliyor. Habere göre, Clinton, yardımcıları tarafından bir bond çanta içinde getirilen gizli belgeleri otel suitinde inceledikten sonra unutmuş. FBI, bunların “otel odasına götürülmemesi gereken gizlilikte belgeler olduğu” notunu düşmüş.

Habere göre, Clinton ve yardımcıları odayı tek ederken belgeleri içerde unutmuş. Olayın ne zaman ve hangi otelde olduğuna dair bilgi verilmedi.