Hillary Clinton'ın eski danışmanı, geçmişte bir ABD'li senatör tarafından cinsel tacize uğradığını söyledi

Eski ABD Başkanı adayı ve Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın uzun bir dönem danışmanlığını yapan Huma Abedin, geçmişte bir ABDli senatör tarafından cinsel tacize uğradığını söyledi.

The Guardian’da yer Alan habere göre, gelecek ay çıkacak “Both/And: A Life in Many Worlds” isimli kitapta Huma Abedin, geçmişte bir ABD senatörünün tacizine uğradığını söyledi ancak ismine, partisine dair detay vermedi.

Abedin, tacize uğradığı dönemin Hillary Clinton’ın ABD senatörü olduğu 2001-2009 yılları arasında yaşandığını belirtti.

Kİtapta tacizin anlatıldığı kısım, Abedin’in Clinton çiftinin Donald Trump’ın Melania Trump ile düğününe katıldığını belirttiği yerine sonra geldi. Suudi Arabistan’da büyüyen Abedin, Trump’ın düğünüyle ilgili “Bir Arap düğününde gibiydim” yazdı.

Washington’da Clinton haricinde birkaç senatörü katıldığı bir yemeğe gittiğini belirten Abedin şöyle devam etti: “Senatörlerden biriyle yemekten çıktık, binanın önünde durduk. Beni kahve içmeye eve çağırdı. Evde bana kendimi rahat hissetmemi söyledi” dedi.

Abedin, kahve hazırladıktan sonra söz konusu senatörün bir anda değiştiğini, onu zorla öptüğünü söyledi. Abedin, senatörü ittiğini ve durduğunu, senatörün de yanlış anladığını belirterek özür dilediğini söyledi.

Abedin, yaşanan olayı yıllarca içinde tuttuğunu söyledi. Abedin, 2018 yılında Donald Trump’ın Yüksek Mahkeme’ye atadığı Brett Kavanaugh hakkında geçmişte cinsel taciz suçları ifşa olduktan sonra kendinin de anlatması gerektiğini hissettiğini belirtti.