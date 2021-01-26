Hillary Clinton ile kızı, YPG’li kadınların hikâyesini anlatan "Kobani'nin Kızları" kitabının film haklarını satın aldı

ABD'nin eski dışişleri bakanı Hillary Clinton ile kızı Chelsea Clinton'ın prodüksiyon şirketi, Suriye'nin Kobani kentindeki YPG'nin YPJ kolundaki kadınların hikayesini anlatan bir kitabın dizi haklarını satın aldığı kaydedildi. Clinton, "Bu inanılmaz kadınların hikâyesini anlatmaya yardım ettiğim için çok heyecanlıyım ifadelerini kullandı.

Deadline Hollywood, Hillary Clinton ile kızı Chelsea Clinton'ın ortağı olduğu prodüksiyon şirketinin, yazar Gayle Tzemach Lemon'ın Suriye'nin Kobani şehrindeki IŞİD'le savaşan YPJ'li kadınları anlatan "Kobani'nin Kızları: İsyan, Cesaret ve Adaletin Hikayesi" adlı kitabın televizyon dizisi haklarını satın aldığını duyurdu.

Haberi doğrulayan bir tweet paylaşayan Clinton "Bu inanılmaz kadınların hikâyesini anlatmaya yardım ettiğim için çok heyecanlıyım" yazdı.

Hollywood Reporter'da yer alan haberde, 16 Şubat’ta Penguin Press yayınevinden çıkacak olan kitabın, yüzlerce saatlik röportajlara ve sahadaki haberlere dayandığı belirtildi.