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Hillary Clinton: Heybeliada Ruhban Okulu yeniden açılsın

Hillary Clinton, 'Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılması yönünde hükümete yaptığımız çağrılara devam edeceğiz'dedi.

16 Temmuz 2011 03:00

T24- ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, "Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılması yönünde hükümete yaptığımız çağrılara devam edeceğiz" dedi.




İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İİT Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın katılımıyla düzenlenen "Dini Temelli Hoşgörüsüzlükle Mücadele Toplantısı" Yıldız Sarayı’nda yapıldı. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton toplantıdaki konuşmasında, dinlerarası eğitim ve işbirliğinin desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Tüm insanların istedikleri gibi ibadet etme haklarını korumak üzere odaklıyız" dedi.

Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılmasına da değinen Clinton şöyle konuştu:

"Türkiye'nin tüm vatandaşlarını dini özgürlüklerine olan bağlılığını bir sembolü olan Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılması yönünde hükümete yaptığımız çağrılara devam edeceğiz. Hiçbir ülkenin doğrular üzerinde etnik, dini ahengi oluşturmak için sihirli bir formülü yoktur. Nereden olursak olalım, nasıl ibadet edersek edelim bizleri birbirinden ayıran uçurumları kapatmalıyız."

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise islamafobi ile mücadeleye dikkat çekti.

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