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Dünya

Hillary Clinton: Güneş tutulmasına çıplak gözle bakan adamdan lütfen medikal tavsiye almayın

25 Mart 2020 08:20

T24 Dış haberler

Demokrat Parti'nin 2016'da Trump'ın karşısındaki başkan adayı Hillary Clinton, ABD Başkanı Donald Trump'ın güneş tutulmasını koruyucu gözlük olmadan izlediğini hatırlatarak ABD vatandaşlarına ondan medikal tavsiye almamaları önerisinde bulundu.

Clinton, Twitter hesabından 21 Ağustos 2017'de gerçekleşen güneş tutulmasında ABD Başkanı Trump'ın doğrudan güneşe bakarak eliyle güneşi gösterdiğini hatırlattı. 

Clinton, "Lütfen doğrudan güneş tutulmasına çıplak gözle bakmış bir adamdan medikal tavsiye almayın"

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