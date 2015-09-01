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Dünya

Hillary Clinton, Erdoğan'ı eleştiren yazıyı danışmanlarına gönderdi: Lütfen okuyun ve tartışın

Yazıda, 'Erdoğan'ın sadece İsrail'i değil, ABD'yi de düşman gibi görmeye başladığı' tespiti yer alıyor

01 Eylül 2015 20:23

 

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, görevde olduğu dönemde diplomatik yazışmaları kişisel e-posta hesabından yapması sebebiyle devlet güvenliğini tehlikeye düşürdüğü suçlamalarıyla karşılaşmıştı. Clinton, bunun üzerine yazışmalarını içeren 55 bin sayfalık dokümanı bakanlığa teslim etmiş ve bunların yayınlanmasını istemişti.

BBC Türkçe, Hillary Clinton'ın yazışmaları arasında, Türkiye'yle ilgili bölümleri derledi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan e-postalar arasında Clinton'ın Türkiye ile ilgili az sayıdaki yazışmasının da bulunduğu ancak bakanlığın yayınladığı maillerin önemli oranda sansürlendiği belirtildi.

 

'Lütfen okuyun ve tartışın'

 

Clinton 6 Ekim 2010'da danışmanı Jacob Jeremiah 'Jake' Sullivan'a gönderdiği bir mailinde, siyasi yorum sitesi www.thehill.com'da yayınlanan ve o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren bir yazıyı iletmiş.

Lanny Davis'in analizinde, "Başbakan Erdoğan'ın son dönemlerde sadece İsrail'e değil ABD'ye de düşman gibi göründüğü" yazıyor. Clinton mailine şu notu düşmüş: "Ltfn okuyun ve tartışın"

 

Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in görüşme talebine onay

 

Clinton'ın 2010'da, Türkiye adına lobi yapan Dick Gephardt'tan gelen, TÜSİAD lideri Ümit Boyner'le toplantı talebine onay verdiği görülüyor. Yazışmalarda, şirketiyle Türkiye adına lobi yapan Dick Gephardt'ın, Clinton'ın danışmanı Cheryl Mills'e Boyner'le ilgili bir mail attığı görülüyor. 

Gephardt, "temsil ettiği Türk Büyükelçiliği tarafından, Ümit Boyner için Hillary Clinton'la bir toplantı talebinde bulunulduğu" yazıyor. Gephardt mailde Boyner'in Clinton'ın "büyük bir hayranı" olduğunu yazmış ve bir biyografisini de eklemiş. Mills'in bakanlıktaki başka bir yetkiliye bu öneriyi ilettiği, bakanlık ekibinden Philip Gordon'ın Clinton'ın bu toplantıyı yapmasını tavsiye ettiği görülüyor.

Mills daha sonra bu yazışmaları Clinton'a atmış ve onaylayıp onaylamadığını sormuş. Clinton maile "tamam" anlamına gelen "Ok" cevabını vermiş.

 

Wikileaks sızıntıları hakkındaki bölüme sansür

 

Maillerde, Jacob Jeremiah 'Jake' Sullivan ile Clinton arasında Wikileaks'in ABD Dışişleri Bakanlığı ve dünya genelindeki ABD büyükelçilikleri arasındaki ayrıntılı yazışmaları sızdırması ardından, Türkiye'yle Wikileaks sızıntıları konusundaki temaslar da yer alıyor.

Danışman Sullivan 28 Kasım 2010'daki bir mailinde, bir gün sonra dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile Wikileaks sızıntıları hakkında yapılacak görüşmeye dair Clinton'a notlar göndermiş. Ancak bu bölümün sansürlendiği görülüyor. Bu yazışmalarda danışman Sullivan'ın Ahmet Davutoğlu'ndan "Davut" diye bahsettiği görülüyor.

 

Clinton, devletin güvenliğini tehlikeye atmakla eleştirilmişti

 

Hillary Clinton'ın bakanlık döneminde yazışmalarını bakanlığın elektronik posta adresi yerine kişisel posta adresinden yaptığının ortaya çıkması, Clinton'ın devletin güvenliğini tehlikeye attığı eleştirilerine maruz kalmasına neden olmuştu.

Yazışmalarında gizli bilgiler yer almadığını belirten Clinton ise bakanlık dönemindeki yazışmalarını içeren 55 bin sayfalık dokümanı bakanlığa teslim etmiş ve bunların yayınlanmasını istemişti.

Bakanlık bu belgeleri inceledikten sonra yayınlamaya başladı. Ancak bakanlık yayınladığı e-postalarda gizli bilgiler bulunduğunu belirtti ve bunları sansürledi. Bu tartışmanın Clinton'ın 2016'daki seçim yarışında kendisine zarar verebileceği belirtiliyor.

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