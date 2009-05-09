Hillary Clinton, Babacan'ı yeni görevi nedeniyle kutladı

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, dün Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ı arayarak, yeni görevi nedeniyle kendisini kutladı.



Devlet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Babacan ile Dışişleri Bakanlığı döneminde yakın ve verimli bir çalışma içinde olduklarını ifade eden Clinton, Başbakan Yardımcılığı döneminde de kendisine başarılar diledi.



Babacan, Clinton'a, birlikte kısa zamanda güzel çalışmalar yaptıklarını, önemli adımlar attıklarını, bu çalışma ilişkisinin yeni dönemde de devam edeceğinden emin olduğunu söyledi.



İki bakan, Türkiye ve ABD arasında siyasi ve savunma alanlarında mevcut ileri düzeydeki ilişkilerin ekonomi alanına da tam olarak yansımasının gerekliliği üzerinde mutabık kaldı. Özellikle iki ülke arasındaki ticaretin ve yatırımların artırılması üzerinde çalışılması gerektiğine vurgu yapıldı.



Görüşmede ayrıca, iki ülke arasında enerji alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğine değinildi ve bu konuda her iki ülkede Enerji, Dışişleri bakanlıkları ve Hazine'nin yakın işbirliği içinde olmalarının önemine işaret edildi.

