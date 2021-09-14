Hillary Clinton: ABD, aşırı sağa karşı bir demokrasi mücadelesi içinde

T24 Dış Haberler

Eski ABD Dışişleri Bakanı ve Donald Trump'ın 2016 seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton, ABD'nin Donald Trump etkisindeki aşırı sağa karşı demokrasi mücadelesinin içinde olduğunu söyledi.

Guardian Live etkinliğine katılan Clinton, ABD Başkanı Joe Biden'ın altyapı yatırımı ve aileler için bütçe desteği ajandasına yoğun bir destek olduğunu söyledi.

Clinton sözlerine şöyle devam etti: "Ancak diğer taraf azınlıkla yönetmek istiyor. Senato'da azınlıkla yöneterek parlamentoyu engellemek gibi çok güçlü bir silahları var. Seçimleri kaybetmemek için seçim yasalarını değiştirmek istiyorlar"

6 Ocak'ta Kapitol binasına yapılan baskını hatırlatan Cliton "Bu bir terör saldırısıydı" ifadesini kullandı. 11 Eylül saldırılarıyla karşılaştırmadığını söyleyen Clinton "O korkunç bir dış saldırı ancak şimdi Donald Trump tarafından yönlendirilen ya da ondan ilham alan güçlere karşı demokrasimiz için gerçek bir mücadelenin içindeyiz" diye devam etti.