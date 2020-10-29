Hillary Clinton, 4 yıl önce seçimleri kaybetmesine sebep olan 'Seçmenler Kurulu'nda New York delegesi olarak görev yapacak

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Hillary Clinton 4 yıl önce yapılan başkanlık seçimlerinde rakibi Donald Trump'tan yaklaşık üç milyon oy daha fazla almış, ancak 'Seçmenler Kurulu' sistemi nedeniyle seçimleri kaybetmişti.

Clinton bu sene New York eyaletinin 29 Demokrat Seçmenler Kurulu üyesinden biri olacak. Demokratların kalesi olarak kabul edilen New York'u beklendiği üzere Biden kazanırsa, Clinton 28 delege ile birlikte eski başkan yardımcısını Beyaz Saray'a taşıyabilecek oylardan birini kullanacak.

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SiriusXM'e konuk olan Clinton, "Büyük ihtimalle New York'ta Biden ve Kamala için oy kullanabileceğim. Çok heyecanlıyım" dedi. Son 8 seçimde New York'u Demokratların başkan adayı kazandı.

ABD'de halkın oyları, sandığa gittikleri eyalette 'Seçmenler Kurulu' üyelerinin nasıl oy vereceklerini belirliyor. Nüfus yoğunluğuna göre her eyaletin farklı sayılarda Seçmenler Kurulu oyu bulunuyor. Bu delegeler, eyaletlerinde kazanan başkan adayına oy veriyor. Eyalette oy oranları çoğunlukla bir önem teşkil etmiyor, halk arasında "Winner takes all" olarak bilinen bu sistemde kazanan aday, eyaletin bütün Seçmenler Kurulu oylarını alıyor. ABD seçim sisteminde hangi adayın ulusal çapta daha çok oy aldığı önem teşkil etmiyor, önemli olan gerekli Seçmenler Kurulu oylarını almak. Bir adayın başkan olabilmek için 538 delegenin 270'inin oyunu alması gerekiyor.

'Seçmenler Kurulu' sistemi seçimlerde küçük eyaletlere de sesini duyurma şansı vermeyen hedefliyor.