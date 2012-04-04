Hileli zeytinyağı nasıl anlaşılır?

Balda taklit ve tağşiş yapan bazı firmaların teşhir edilmesinden sonra zeytinyağında hile iddiaları da gündeme geliyor. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi, konu ile ilgili ‘organize mücadele etme’ kararı alırken, zeytinyağındaki hileler de açıklandı. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ise tüketiciyi fiyat konusunda uyararak, ‘7.5 liranın altındaki ürünü almayın’ uyarısı yaptı.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve zeytinyağı uzmanı Ümmühan Tibet, zeytinyağında hile iddialarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, zeytinyağında, baldaki gibi gıda güvenliği boyutunda bir sorun, risk bulunmadığını, sadece kalite sorunu olduğunu söyledi.

Tibet, zeytinyağındaki kalite sorununa dönük çok organize şekilde mücadele ettiklerini söyledi.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi olarak “kalite kontrol programı” kurduklarını ve Türkiye'de iç piyasadaki markalı üretimin yaklaşık yüzde 80'ini karşılayan 10 firmayla anlaşma imzaladıklarını anlatan Tibet, bu kapsamda marketlerden ürün aldıklarını ve bunları bağımsız gelişmiş laboratuvarlarda analiz ettirdiklerini söyledi.

Sorunlu firmalar Bakanlığa bildiriliyor

Tüketicilerden ya da firmalardan gelen ihbarları da değerlendirdiklerini belirten Tibet, analiz sonucu herhangi bir olumsuzluk tespit ettiklerinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bunu bildirdiklerini kaydetti.

Yapılabilecek hileler

Baldaki tağşiş konusuyla zeytinyağındaki kalite konusunun karıştırılmaması gerektiğini ifade eden Tibet, şunları kaydetti:

“Baldaki konu, tamamen sahtekârlık, arının üretemediği, mısır şurubu gibi bir uygulamayla insan sağlığı için uygun olmayan bir ürün tespit ediliyor. Zeytinyağında ise içine başka bir bitkisel yağ karıştırılabilir veya diyelim natürel sızma yağı, bu yağ kalitesinde olmayabilir ya da rafine pirina yağı dediğimiz zeytinyağının küspesinden elde yağ, riveria zeytinyağı olarak satılabilir.

Başka yağlarla karıştırılması ya da kalitesiz olması zeytinyağının faydasını azaltıyor. Yapılan hileler bunlar, ama sonuç olarak gıda güvenliği açısından risk içermez. Yani zeytinyağında, baldaki gibi gıda güvenliği boyutunda bir sorun, risk yok, zeytinyağında kalite sorunu var. Biz de bu sorunla çok organize şekilde mücadele ediyoruz.”

Donma kalite göstergesi değil

Tüketicinin zeytinyağının kaliteli ya da kalitesiz olup olmadığını anlamasının mümkün olmadığını anlatan Tibet, tüketicinin ancak zeytinyağının kokusunu ya da tadını beğenmeyebileceğini söyledi.

Zeytinyağının dolapta donmasının o yağın kalitesi konusunda da bilgi vermeyeceğini belirten Tibet, “Rengi de bir kalite kriteri değildir, zeytinyağının renginin koyu yeşil ya da açık sarı olması, o ürünün daha kaliteli ya da kalitesiz olduğunun göstergesi değil” dedi.

7.5 liranın altında ise almayın

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ise “Bir litre sızma zeytinyağının üretim maliyeti 7 lirayı geçti. 7,5 liranın altında zeytinyağı satılıyorsa o üründen şüphelenilmesi gerekir” dedi.

Piyasadaki zeytinyağı fiyatlarına dikkati çeken Asa, şunları kaydetti:

“Bir litre sızma zeytinyağının üretim maliyeti 7 lirayı geçti. 7,5 liranın altında zeytinyağı satılıyorsa o üründen şüphelenilmesi gerekir. Tüketicinin mağduriyetinin giderilmesi için de gıda denetimlerinin sıklaştırılması gerekiyor. Dünya markası Marmarabirlik, kaliteli ürünleriyle tüketici dostudur. Vatandaşlarımız ürünlerimizi herhangi bir şüpheye düşmeden güvenle tüketebilirler.