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Hileli ürün satan pazarcıya, tezgah kapatma cezası

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki halk pazarında meyve ve sebze satan R

04 Ocak 2019 15:13

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Süleymanpaşa ilçesindeki halk pazarında meyve ve sebze satan R.B.\'nin tezgahına, hileli ve eksik gramajlı ürün satıp,müşterilerine hareket ettiği gerekçesiyle 1 hafta süreyle \'kapatma\' cezası verildi. Zabıta, demir bariyerle çevirdiği tezgahın önüne \'Burada satış yapan esnaf, vatandaşa kötü davrandığı ve hileli satış yaptığı için tezgahı, Zabıta Müdürlüğü\'nce kapatılmıştır\' yazısı koydu.
Süleymanpaşa ilçesinde Perşembe günleri kurulan halk pazarında açtığı tezgahta meyve ve sebze satan R.B.\'nin \'hileli ve eksik gramajlı\' satış yaptığı, müşterilerine de hareket ettiği iddia edildi. Müşterilerinden bazıları ise durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Süleymanpaşa Belediyesi\'ne bildirdi. Bunun üzerine pazarda denetim yapan zabıta ekipleri, eksik gramajlı ürün sattığı tespit edilen R.B.\'nin tezgahını, 5957 Sayılı Kanun ve Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gereği 1 hafta süreyle kapattı. Demir bariyerlerle çevrilen tezgahın önüne ise \'Burada satış yapan esnaf, vatandaşa kötü davrandığı ve hileli satış yaptığı için tezgahı, Zabıta Müdürlüğü\'nce kapatılmıştır\' yazısı konuldu.

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