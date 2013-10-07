Hileli sucuğu pizzaya katıyorlar

Sucuk ve sosislerde karıştırılmış etlerin kullanılmasının yasaklanmasının ardından, bu etlerin pizzalara katılarak satıldığı belirlendi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, geçen yıl sucuk ve sosislerde karıştırılmış et kullanımını yasakladı.

Sucuk fiyatlarının artmasına neden olan bu karar, bazı üreticileri de farklı bir yöntem kullanmaya itti.

Zaman gazetesinde yer alan habere göre; karıştırılmış etle hazırlanan sucuk ve sosisler, pizzalara katılmaya başlandı.

Kemiklerin üzerinde kalan et dokusunun ayrıştırılmasıyla elde edilen "MDM" olarak adlandırılan etlerin, bir pizza firması tarafından kullanıldığı tespit edildi.

Yüksek oranda kalsiyum içeren MDM etlerin, bazı hastalıklara yol açtığı belirtiliyor.