Hileli sınavdan 3 yıl hapis cezası çıktı

Adana'da biri emniyet amiri üç kişi polislik sınavı sorularını sattığı gerekçesiyle 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Soruları satın alan kişiye de aynı ceza verildi



Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksekokulu’nda yapılan polislik sınavında soruların yanıtlarını 5 bin YTL karşılığında sattıkları öne sürülen biri emniyet amiri, biri de rüşvet verdiği iddia edilen toplam 4 kişi, 3’er yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırıldı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde polis olarak görevlendirilecek personeli belirlemek amacıyla 26 Ağustos 2007’de yurt genelinde 22 merkezde sınav yapıldı. Adana’da yaklaşık 5 bin adayın katıldığı sınavda, 3 öğrencinin kopya çektiği ortaya çıktı. Soruşturma sonunda soru cevaplarını sattığı iddia edilen Okul Müdürü Kamil Ünsal’ın sekreterliğini de yapan okul çaycısı 46 yaşındaki Musa Aytekin, 48 yaşındaki Emniyet Amiri Seydi Kızıloğlu, Karaman Emniyet Müdürlüğü’nde teknisyen olarak çalışan 43 yaşındaki Bekir Halk, kızına 5 bin YTL’ye soru cevaplarını satın alan 54 yaşındaki Şeref Göçer gözaltına alındı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 4 sanık hakkında dava açıldı.



Adana 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Rüşvet almak ve vermek’ suçlaması ile 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklardan Şeref Göçer, rüşvet verdiğini itiraf ederek “Bankadan kredi çekip parayı Musa’ya verdim. Sınav günü de cevapları bana teslim etti. Ben de kızıma verdim” dedi.



Suçlamaları kabul etmeyen diğer sanıklardan Emniyet Amiri Kızıloğlu ise yaptığı savunmasında, şunları söyledi: “Sınavdan bir ay önce başkomiserlikten emniyet amirliğine terfi ettim. Sınavdan önce de izine ayrıldım. Okulda personel büro amirliği görevinde bulunuyorum. Sanıklardan biri, sınavla ilgili aday ve yakınlarıyla konuştuğumu ya da sınav sorularının verilmesi, satılması konularıyla ilgili görüşmede bulunduğumu söylesin ben en ağır cezaya razıyım. Suçlamayı kabul etmiyorum.”



Duruşma sonunda mahkeme heyeti, sanıklardan Şeref Göçer’i, ‘yapılmaması gereken bir işi yaptırmak için rüşvet vermek’, Emniyet Amiri Seydi Kızıloğlu ile Musa Aytekin ve Bekir Halk’ı ise ‘yapılmaması gereken bir işi yapmak için rüşvet almak’ gerekçesiyle 3’er yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.(DHA)

