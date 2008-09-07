Hile yapılamayan tek gıda 'yumurta'

Yeni rant kapısı Ramazan

Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanan broşürde yumurtanın doğal ambalajı içinde, hiç bir şekilde hile yapılamayan tek gıda olduğu belirtiliyor. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığınca bastırılarak vatandaşlara dağıtılan broşürde yumurtanın faydaları sıralanıyor."Neden Yumurta? Yumurtanın Besin Değeri" başlıklı broşürde, yumurtanın, anne sütünden sonra insanın ihtiyacı olan tüm besin ögelerini bulunduran tek gıda olduğu vurgulanıyor."Yumurtanın, 'yeni bir yaşamın özü' olduğu düşünülecek olursa, besleyici değerlerinin yüksek olması hiç de şaşırtıcı değildir" denilen broşürde, yumurtanın içinde bulunan proteinlerin tüm besinler içinde en kaliteli protein olduğu, yumurta proteininin yüzde 100 oranında vücut proteinine dönüşebildiğine dikkat çekiliyor."Hafıza vitamini" olarak da bilinen, bir çeşit B vitamini olan Kolin maddesinin yumurtada da bulunduğu ifade edilen broşürde, şu bilgiye yer veriliyor:"Özellikle çocukların zihinsel ve bedensel gelişiminde önemli rol oynayan yumurtanın düzenli tüketilmesi kanser, kalp damar hastalıklarından korunmada ve tedavisinde, sindirim sisteminin sağlığında ve korunmasında, menopoz semptomlarının hafifletilmesinde, osteoporozun önlenmesinde etkili olduğu kanıtlanmıştır. Gözün iyi görmesini sağlayan A vitamini, vücut gelişimine de yardım eder. İnsan vücudunda kalsiyumun kullanılmasına yardımcı olan D vitamini, yumurtanın sarısında bulunur."Yumurtanın yağ içeriğinin düşük olduğu belirtilen broşürde, bir yumurtada yaklaşık 4,5 gram yağ olduğu, bunun 1,5 gramının doymuş geri kalanının ise doymamış yağ olduğu ifade ediliyor.Dengeli beslenmek ve sağlıklı yaşamak için yumurtanın önemli bir besin maddesi olduğu vurgulanan broşürde, "Yumurta, doğal ambalajı ile hiçbir şekilde hile yapılmayan tek gıdadır" deniliyor.