Hilary Clinton'dan BDP'ye 'Sinn Fein’ örneği

T24 - ABD Dışişleri Bakanı Hilary Clinton, Türkiye ziyareti sırasında PKK konusunda ilk kez IRA modeline atıf yaparak BDP’ye, IRA’nın siyasi kolu olan Sinn Fein’i örnek gösterdi. Clinton, BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmesinde, “Sadece üzüldüm demek yetmez. Çözüm için şiddetle aranıza mesafe koymanız gerekli” dedi.



Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer'in "Ölümlere üzüldüm demek yetmez" başlığıyla yayımlanan (23 Temmuz 2011) yazısı şöyle:



Ölümlere üzüldüm demek yetmez













ABD yönetimi, Kürt sorunu konusunda ilk kez İrlanda Kurtuluş Ordusu (IRA) örneğini dile getirdi. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmesinde, Kürt sorunu konusunda IRA ile onun siyasi kolu olan “Sinn Fein”i örnek göstererek “Sadece üzüldüm demek yetmez. Çözüm için şiddetle aranıza mesafe koymanız gerekli” mesajı verdi. Kürtlerin dil ve kültürel haklar gibi taleplerini Clinton’a aktaran Demirtaş’ın, DTK tarafından ilan edilen “demokratik özerklik” talebini gündeme getirmediği öğrenildi.



Clinton, İstanbul ziyareti sırasında hükümet ve muhalefet liderleriyle yaptığı temaslarda iç ve dış politikaya ilişkin önemli mesajlar verdi. ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye ziyareti sırasında PKK konusunda ilk kez IRA modeline atıf yaparak BDP’ye, IRA’nın siyasi kolu olan Sinn Fein’i örnek gösterdi.



Clinton, Silvan’da 13 askerin şehit olduğu saldırının iki gün sonrasında gerçekleşen görüşmede Demirtaş’a “şiddetle aralarına mesafe koymaları” çağrısı yaptı. Clinton mesajını doğrudan vermek yerine İngiltere ile IRA arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi için yapılan barış görüşmelerinde, IRA’nın siyasi kanadı olarak bilinen Sinn Fein’in takındığı tutumu örnek gösterdi. Clinton’ın “Saldırılarda insanlar ölürken sadece üzgünüm demek yetmez. İngiltere’de sorunun çözümünde ilerlemeyi, Sinn Fein’in IRA terör eylemlerini kınaması sağladı. Bir yanda siyasi parti diğer yanda terör örgütü olmaz. Bu adımı atarak İngiltere ile yapılan müzakerelerde moral üstünlük sağlamış oldular” sözleriyle, BDP’den beklentisini dile getirdiği öğrenildi.



Demirtaş’ın ise görüşmede Clinton’a saldırı nedeniyle üzgün olduklarını belirtmekle birlikte TSK’nin operasyonlarından rahatsızlıklarını dile getirdiği öğrenildi. Demirtaş’ın görüşmeden iki gün önce DTK tarafından alınan “demokratik özerklik” kararını ise hiç açmaması dikkat çekti. BDP görüşmesinde Clinton, “Tüm muhalefet partilerinin siyasi sürecin içinde olması önemlidir” ifadeleriyle, BDP’ye parlamentoda olmaları gerektiği mesajını verirken Demirtaş’ın da “Size katılıyorum. BDP’nin siyasi sürecin içinde olması gerekli” karşılığını verdiği öğrenildi.



ABD Dışişleri Bakanı’nın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı temaslarda ise PKK-IRA ve Sinn Fein-BDP benzetmelerini gündeme getirmezken terörle mücadelede ABD yönetiminin desteğinin süreceği ve Türkiye’nin olası taleplerinin inceleneceği sözü verdiği öğrenildi.



Erdoğan ise Clinton ile görüşmesinde Kuzey Irak’taki bölgesel Kürt yönetiminin PKK’ye desteğini gündeme getirerek “Teröristler Avrupa ile Erbil arasında mekik dokuyor ve ellerini kollarını sallaya sallaya Kandil’e çıkıyorlar. Buna bir son vermek gerek” mesajını iletti.