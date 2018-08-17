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Yaşam

Hilâl Kaplan'dan Katar Emiri'ne teşekkür için ‘takip seferberliği' çağrısı

Kaplan, takipçilerinden Katar Emiri'ni de takip etmelerini istedi

17 Ağustos 2018 20:49

T24

Sabah yazarı Hilâl Kaplan, Türkiye ziyaretinin ardından 15 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklayan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye teşekkür için Twitter’da ‘takip seferberliği’ başlattı.

Katar Emiri’nin takipçilerini az bulan Kaplan, çarşamba günü Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Teşekkür etmek isteyenler takip etsinler lütfen” dedi. Kaplan, perşembe günü yaptığı duyuruda da, çağrısının ardından 12 saatte 20 bin kişinin Al Sani’yi takip etmeye başladığını belirterek, “Ama en azından 300.000 yapalım, takip etmeyen yüklensin lütfen” ifadesini kullandı.

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