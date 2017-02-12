Hilal Kaplan'dan Doğan Medya'ya: İrfan Değirmenci'nin "Hayır" dediği için kovulduğunu söylemek provokatörlük!

Sabah yazarı Hilal Kaplan, Doğan Medya Grubu'nun, partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifini eleştirerek referandumda "Hayır" oyu vereceğini açıklayan Kanal D haber spikeri İrfan Değirmenci'nin işine son vermesiyle ilgili olarak "İrfan Değirmenci'nin 'Hayır' dediği için kovulduğunu söylemek ya saflık ya bilinçli provokatörlük" dedi.

Kanal D'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Arkadaşlarımızdan en öncelikli beklentimiz, kamuoyunda tartışılan konularda taraf tutar şekilde davranmaktan kaçınmaları. Bu ilkemiz, ekrandaki yayınlarımız kadar, çalışanlarımızın sosyal medya paylaşımlarını da kapsıyor. Sosyal medya konusundaki hassasiyetimizi defalarca dile getirdik, bütün arkadaşlarımızla paylaştık. Arkadaşımız İrfan Değirmenci, sosyal medyada, 10 Şubat tarihinde yazdığı mesajlarla, açıkça kamuoyu gündeminde tartışılan bir konuda taraf olmuştur. Bu nedenle kendisiyle iş akdimizi sonlandırıyoruz"

Hilal Kaplan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım şöyle: