Hilal Kaplan'dan Bülent Arınç'a: Mahçup olacağı yerde hâlâ meydan okuyor!

Sabah yazarı Hilal Kaplan, AKP'nin kurucularından ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektubu "Bu mektupta tövbe, özür, af vesaire var mı? Yalancılar utanır mı?" notuyla paylaşmasına tepki gösterdi. Kaplan, "Darbeden önce, FETÖcülere zulmedildiğini söyleyen Arınç, Erdoğan'dan özür dilemediğini açıklamış. Mahçup olunacak yerde hâlâ meydan okuma.." görüşünü dile getirdi.

Darbeden önce,FETÖcülere zulmedildiğini söyleyen Arınç, CB Erdoğan'dan özür dilemediğini açıklamış.Mahçup olunacak yerde hâlâ meydan okuma.. pic.twitter.com/Tq7FWgojT7 — Hilâl Kaplan (@hilal_kaplan) 24 Ocak 2017