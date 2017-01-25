Medya
Hilal Kaplan'dan Bülent Arınç'a: Mahçup olacağı yerde hâlâ meydan okuyor!
Arınç, Erdoğan'a gönderdiği mektubu yayınlayarak "Bu mektupta af, özür var mı?" demişti
Sabah yazarı Hilal Kaplan, AKP'nin kurucularından ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektubu "Bu mektupta tövbe, özür, af vesaire var mı? Yalancılar utanır mı?" notuyla paylaşmasına tepki gösterdi. Kaplan, "Darbeden önce, FETÖcülere zulmedildiğini söyleyen Arınç, Erdoğan'dan özür dilemediğini açıklamış. Mahçup olunacak yerde hâlâ meydan okuma.." görüşünü dile getirdi.
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