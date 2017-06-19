Hilal Kaplan'dan Ahmet Taşgetiren'e tepki

Sabah yazarı Hilal Kaplan, "Yürüyüş" başlıklı yazısı nedeniyle Star yazarı Ahmet Taşgetiren'e tepki gösterdi. Kaplan, "KK'nın (Kemal Kılıçdaroğlu) yürüyüşünü övmüş, yetinmemiş bir de 28 Şubatçılara karşı yaptığımız el ele eylemine benzetmiş. Bu benzetmede Erdoğan kim oluyor peki?" dedi.

Ahmet Taşgetiren, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" ile ilgili olarak şunları söylemişti:

"Kılıçdaroğlu'nun eylemi klasik CHP tabanının ötesinde karşılık bulur. En kötü şey, eylemin provoke edilmesi olacaktır. Eğer buna mani olabilirlerse, yürüyüşün her safhasında medyada “sempatik” haberler çıkması kaçınılmazdır. 69 yaşında bir direnç yürüyüşüdür bu. Genç olsa bile her insan tükenebilir. Ama o tükenme halleri bile etkinliği artırır."