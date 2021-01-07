Hilal Kaplan: Türkiye'de ayaklanma olsun, Twitter, Facebook Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesaplarına da sınır koyabilir

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, ABD Kongre binasını basılmasının ardından ABD Başkanı Trump'ın kimi tweet'lerine Twitter tarafından kısıtla konmasını Türkiye'ye de uyarlayarak “Amerikan Başkanı’na yaptıklarını günü gelince ülkemizde de uygulayacaklarını bilelim” dedi.

Twitter'ın benzer bir uygulamayı Türkiye için de yapabileceğini belirten eden Hilal Kaplan "Twitter, Trump’ın son tivitini 'yalan' diye işaretlemekle kalmadı; RT-Fav’a da kapattı. Amerikan Başkanı’na yaptıklarını günü gelince ülkemizde de uygulayacaklarını bilelim" diye yazdı.

Hilal Kaplan, ABD'nin 46'ıncı başkanlık yarışını kaybeden Donald Trump'ın taraftarlarının anayasal kurum olan Kongre binasını basarak şiddet ve zor kullanmasıyla ilgili yorumunda da "ABDdarbe etiketi yanlış. Onbaşı seviyesinde bile asker yok, tank tüfek yok, şiddet yok. Neyle darbe yapacaklar, boynuzlu şapkayla mı:)" diye yazdı.

Kaplan'ın bu tweet'i sosyal medya gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Kimi kullanıcılar Hilal Kaplan'a 'Gezi eylemleriyle ilgili' sözlerini hatırlattı.

Kimi kullanıcılar da Twitter'ın sınırlama uygulamasının Türkiye için de söz konusu olabileceğini belirten Kaplan'ın sözlerini "Seçimi kaybedenler gitmeyecek" diye yorumlarken Hilal Kaplan son paylaşımında, Cumhuriyet gazetesinin "Hilal Kaplan ağzından kaçırdı: "Trump'a yapılanları ülkemizde de uygulayacaklar" haber başlığı için "Yine yalan" dedi.

Kaplan "Dediğim TR'de ayaklanma veya başka herhangi bir manipülasyona açık olsun, Twitter, Facebook Cumhurbaşkanı Erdoğan başka tüm yetkililerin hesaplarını sınır koyabilir. Bunlar gibi ahlaksız yalancıları da tavsiye/teşvik eder" yorumunu yaptı.

Ne olmuştu?

ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'a, Kongreye yapılan baskına yönelik paylaşımları nedeniyle 24 saat boyunca paylaşım engeli koyduğunu belirtmişti.