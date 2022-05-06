Hilal Kaplan: Turistik mekânların civarından paylaşılan görüntülerdeki kalabalığın büyük çoğunluğu İslâm coğrafyasından gelen turistler

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, sığınmacı varlığının sorun haline geldiğini ancak bu sorunu halkı kışkırmak için kullanan "etki ajanları"na dikkat etmek gerektiğini savunarak, "Göç İdaresi'nin açıkladığı rakamlara göre, şimdiye dek yarım milyon Suriyeli, muhalefetin karşı çıkmasına rağmen Suriye'de Özgür Suriye Ordusu ile birlikte ordumuzun özgürleştirdiği topraklara geri döndü. Nitekim devletin zirvesinden açıklandığı üzere bir yıl içinde 1 milyon Suriyelinin daha geri dönüşü devlet tarafından sağlanacak" diye yazdı.

Sosyal medyada dolaşan Sultanahmet gibi turistik mekanların civarından paylaşılan görüntülerdeki kalabalığın büyük çoğunluğunun İslam coğrafyasından gelen turistler olduğunu iddia eden Kaplan, "Pandemi sonrası turist sayısında patlama beklenen ülkelerden biri olduğumuz için milyarlarca döviz girdisi sağlayan turizme sektörüne sekte vurmak isteyenlerin de bu görüntüleri kötüye kullanması ihtimalini göz ardı etmemek gerekir" ifadelerini kullandı.

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