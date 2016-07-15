Hilal Kaplan: Suriye'nin eski Savunma Bakanı, Türk yetkililerle Esed sonrası geçiş süreci hakkında konuştu

Sabah yazarı Hilal Kaplan, Başbakan Binali Yıldırım'ın "Eminim Suriye ile de ilişkilerimiz normalleşecektir" açıklamasıyla ilgili olarak "Dışişleri'nden görüştüğüm üst düzey kaynaklar böyle bir yakınlaşmanın gerçekleşmeyeceğinden bahsediyorlar. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı kaynakları da, Esed'in totaliter politikaları ve kitle katliamları olmasaydı DAEŞ gibi radikal grupların ortaya çıkmayacağını, dolayısıyla Esed rejiminin Türkiye tarafından meşru bir muhatap olarak görülemeyeceğini teyit ediyorlar" dedi. "Bu arada, üst düzey bir yetkiliden öğrendiğime göre, geçtiğimiz günlerde Suriye eski Savunma Bakanı Korgeneral Ali Habib, üç gün önce Paris'ten Ankara'ya gelip bir dizi görüşmelerde bulunmuş" kulisini aktaran Kaplan, "Bu görüşmelerde, Türk yetkililerin Habib ile Suriye krizine ilişkin olarak Esed sonrası geçiş süreci üzerine istişare ettikleri söyleniyor" ifadesini kullandı.



Hilal Kaplan'ın, "Türkiye, Esed rejimiyle barışır mı?" başlığıyla yayımlanan (15 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

Geçtiğimiz salı günkü meclis toplantısında, Başbakan Binali Yıldırım'ın sarf ettiği, "Eminim Suriye ile de ilişkilerimizi normale döndüreceğiz" cümlesi akılları karıştırdı.

Haziran ayında, Gazze flotillasındaki Mavi Marmara gemisine saldırıp 10 Türk vatandaşını öldüren İsrail ile, şartlarının büyük çoğunluğu yerine geldikten sonra barışan ve aynı gün Rus uçağının düşürülmesinden ötürü 'sorrow' bildiren mektupla Rusya ile de ilişkilerini yoluna koymaya başlayan Türkiye için sırada Suriye mi vardı?

Dışişleri'nden görüştüğüm üst düzey kaynaklar böyle bir yakınlaşmanın gerçekleşmeyeceğinden bahsediyorlar. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı kaynakları da, Esed'in totaliter politikaları ve kitle katliamları olmasaydı DAEŞ gibi radikal grupların ortaya çıkmayacağını, dolayısıyla Esed rejiminin Türkiye tarafından meşru bir muhatap olarak görülemeyeceğini teyit ediyorlar. Nitekim Başbakan Yıldırım, BBC Hard Talk programına verdiği, dün yayınlanan röportajında şöyle diyor:

"Esed orada olduğu sürece sorun çözülmeyecek, DAEŞ'i yaratan Esed rejiminin tutumudur.Amacımız Suriye ve Irak da dahil olmak üzere tüm komşularımızla iyi ilişkiler kurmak. Rusya ve İsrail'le ilişkilerimizi normalleştirdik. Eminim ki Suriye'yle ilişkilerimizi de normalleştireceğiz. Terörle mücadelede başarılı olmak için Suriye ve Irak'a istikrar gelmelidir. Ancak bir yanda Esed var bir yanda DAEŞ var. İkisini de tercih edemeyiz. İkisinin de gitmesi lazım."

Anlayacağınız Türkiye'nin Esed'e bakışında bir değişim yok. Ancak Suriye'de Esed'siz bir formül uygulamaya konulursa, 3 milyon mülteciye kapılarını açarak Suriye halkına fazlasıyla dostluğunu göstermiş Türkiye'nin, Suriye devletiyle de ilişkilerini restore etmesi hedefleniyor.

Bu arada, üst düzey bir yetkiliden öğrendiğime göre, geçtiğimiz günlerde Suriye eski Savunma Bakanı Korgeneral Ali Habib, üç gün önce Paris'ten Ankara'ya gelip bir dizi görüşmelerde bulunmuş. Bu görüşmelerde, Türk yetkililerin Habib ile Suriye krizine ilişkin olarak Esed sonrası geçiş süreci üzerine istişare ettikleri söyleniyor.

Hülasa, Türkiye'nin Suriye politikasındaki tek değişimin, ateşli nutuklar vermek yerine, daha sakin bir ses tonu ve daha aktif bir diplomasi ile en uzun sınırımızın olduğu komşu ülkenin istikrara kavuşturulması noktasında daha yoğun çaba sarf etmek olduğu izlenimini edindim.