Hilal Kaplan, Sözcü'yü "trolllükle" ve yalancılıkla suçladı

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "Al sana destek" manşetiyle, Aydın'da ciro kaybı için başvuru yapan esnafa 4 lira 63 kuruş destek verildiği haberini yapan Sözcü gazetesini "troll"lükle suçlarken, "Yalanın bu denli açıktan ve müdanasız benimsenip manşetten verilmesi artık refleksin gazetecilikle, haberle, doğrularla uzaktan yakından alakası kalmadığını göstermiştir" dedi.

Kaplan, "Yalancıların Sözcü'sü" başlıklı yazısında, "Adı lazım değil, trol sayfalardan birisi, Aydın'da restoran işleten bir şahsın, devlete yaptığı 'ciro kaybı desteği' başvurusu sonucu sadece 4 lira 63 kuruşun banka hesabına yattığını iddia etti. Bakan Mehmet Muş, trol hesap demedi, ciddiye alıp cevap verdi: 'Bilgi yanlışlığını düzeltelim: Gelir kaybı desteğinden hak edilen tutar, ciro kaybı desteği ödemelerinden mahsup edilmektedir. Söz konusu şahsın hak ettiği toplam tutar 3.004,67 olup, kişiye gelir kaybı desteği olarak 3.000 TL ödenmiştir. Yani kişi 3.000+4,63 TL almıştır.' Fakat bu resmi açıklamaya rağmen Sözcü Gazetesi, sanki Bakan hiç açıklama yapmamış gibi dün 'Al Sana Destek!' başlığı ile trol hesabın yalanını manşetten verdi" dedi.

Kaplan, "Yalanın bu denli açıktan ve müdanasız benimsenip manşetten verilmesi artık refleksin gazetecilikle, haberle, doğrularla uzaktan yakından alakası kalmadığını göstermiştir" ifadesini kullandı.

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