İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine tepki gösteren Şevval Şam'a hakaret eden Hilal Kaplan tweetini sildi

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından tepki gösteren sanatçı Şevval Sam'a hakaret etti.

Şevval Sam, İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla feshedilmesine tepki gösterdi. Sam, "Haydi herkes dövüş sporlarına yazılsın. Orta çağa dönüyoruz. Orman kuralları geçerli artık' dedi.

Hilal Kaplan Şevval Sam'ın yaptığı bu paylaşımı alıntılayarak 'gerizekalı' şeklinde hakaret etti. Kaplan, "11 kelimede gerizekalı olduğumu nasıl kanıtlarım challenge" mesajını paylaştı. Kaplan attığı tweeti daha sonra sildi.