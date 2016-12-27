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Medya

Hilal Kaplan, Haşmet Babaoğlu ve Abdullah Ağar arasında 'Uğur Dündar' tartışması

"Öküz altında buzağı aramak yerine bilgi ve muhakemeye saygı duymanızı beklerdim"

27 Aralık 2016 15:46

Sabah yazarları Haşmet Babaoğlu ile Hilal Kaplan, güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın Sözcü yazarı Uğur Dündar'a demeç vermesini 'eleştirdi'. Ağar, kendisine yönelik olarak "İktidara yakın televizyonların güvenlik danışmanı Abdullah Ağar, Sözcü'den Uğur Dündar'ın da gözdesiymiş, bugün de bunu öğrendik" diyen Haşmet Babaoğlu'na "Öküz altında buzağı aramak yerine bilgiye saygı duymanızı beklerdim. Aramaya devam lütfen, belki buzağınızı bulursunuz" diye tepki gösterdi.
Hilal Kaplan, Babaoğlu'nun söz konusu paylaşımını sosyal medyada "retweet"lemişti.

Abdullah Ağar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında düzenlenen El Bab operasyonuyla ilgili olarak Uğur Dündar'a şu bilgileri vermişti:

"Uçaklarımızla fırtına obüslerimiz, gece ve gün boyu bombaladılar IŞİD mevzilerini. Artık her yerde korkudan bir deliğe saklanmış IŞİD'lileri arıyorduk. Ama bu sefer de karşımıza canlı kalkanlar çıkıyordu. Çok sayıda kamera yerleştirmişlerdi. Akılları sıra biz canlı kalkanları vurup öldüreceğiz, onlar da bu görüntüleri 'Türkler Sünni Arapları öldürüyor' yaygarasıyla tüm dünyaya yayacaklardı"

Abdullah Ağar'ın "Haşmet Babaoğlu, HilalKaplan ve ilgili retweet ekibine kısa bir yanıt" notunu düştüğü paylaşımı şöyle:

“Devletimizin varlık yokluk kavgası vermek zorunda kaldığı, bütün dünyanın kırılganlaştığı böyle bir dönemde siz Sayın Haşmet Babaoğlu ve siz Sayın Hilal Kaplan... Benim sadece Ak Parti ve CHP tabanlı medyada değil, başta merkez medya olmak üzere Atatürkçü, ulusalcı, ülkücü, sünni, muhafazakar, Alevi, Caferi medyada da, ABD, Rus, Çin, AB, Arap, İran, İsrail, IBY hatta Lübnan medyasında bile nasıl çıkabildiğimi anlayabileceğinizi umar, öküz altında buzağı aramak yerine bilgi ve muhakemeye saygı duymanızı beklerdim. Aramaya devam lütfen, belki buzağınızı bulursunuz”

 

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Hilal KaplanAbdullah AğarHaşmet BabaoğluUğur DündarSözcü GazetesiSabah Gazetesi

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