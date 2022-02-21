Hilal Kaplan: Feministler kapıyı açtı; erkekler altın madalyalarıyla girip birincilik kürsüsüne yerleşti; tüm yaşamını o spora vermiş kadınlar ise alkışladı!

Sabah yazarı Hilal Kaplan,"'Trans' olduğunu söyleyen erkek sporcular, kadınlarla aynı spor müsabakasında hiç zorlanmadan liderliği ele alıp tüm kariyerini o spora adamış kadınları bir çırpıda ezip geçiyor, kupaları kaldırıp altın madalyalarla süsleniyorlar" görüşünü savundu.

Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu mide bulandırıcı hilenin son örneğini Amerika'da gördük. Ivy Lig Üniversiteler arası Kadın Yüzme Yarışması'nda, 2019'da trans değişimine başlayan Lia Thomas birinci oldu. Erkekler liginde ilk yüze giremeyen vasat bir yüzücüyken, iki sene içinde kendini atadığı cinsiyet üzerinden altın madalya kazandı. Hem de rekor kırarak! Çünkü ergenliğini yetişkin olarak tamamladığı için hormonal ve kas yapısı açısından tüm avantajlara sahipti. Üstelik cinsiyet değişimi ameliyatı bile olmayan Thomas, takım arkadaşlarının ifadesine göre kadınlarla çıkmayı da sürdürüyor.

Bu sadece son örnek. Güreşten bisiklete, koşudan haltere Batı dünyasında kadınları geride bırakıp şampiyon olan trans atletlerin hikâyelerini 'Ailenin Adı Yok ya da Neden Feminist değilim?' kitabımda anlatmıştım. Önümüzdeki olimpiyatlarda bunun daha çok örneğini göreceğimizden de emin olabilirsiniz.

Feministler kapıyı açtı; erkekler altın madalyalarıyla girip birincilik kürsüsüne yerleşti. Tüm yaşamını o spora vermiş kadınlar ise alkışladı. Çünkü alkışlamak zorundalar, aksi takdirde tüm kariyerlerini yakacaklar. Feministeşcinsel siyaseti yüzünden gerçekten yarışmaya hak kazanacak kadınların elinden burs ve eğitim imkânları da çalınmış oluyor.

'Kadının adı yok' diye ağlayanları 'Kadının adı siliniyor' diye bağırırken de duymak isteriz. Yüzlerine 'Sizin yüzünüzden siliniyor' diye bağırmak için yerimi bu yazıyla ayırttım sayın!"

Yazının tamamı için tıklayın.