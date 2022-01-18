Hilal Kaplan: Erdoğan'ın izlerini silmenin peşindeki DEVA, ülkenin geleceğini casuslukta mı görüyor?

Sabah yazarı Hilal Kaplan, "siyasi ve askeri casusluktan" tutuklanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında hazırlanan iddianameden detaylar paylaşarak, "Erdoğan'ın izlerini silmenin peşindeki DEVA, ülkenin geleceğini casuslukta mı görüyor?" dedi.

"İddianameye göre, Gürcan'ın para karşılığı Libya, Irak, PKK, S-400 gibi hayati meselelerde yabancı misyonlara raporlar hazırladığı tespit edilmiş. Mesela Ocak 2021'de Metin Gürcan, Ankara'da bir AVM otoparkında İtalyan ve İspanyol istihbaratçılarla 40 dakikalık bir görüşme yapmış ve görüşme sonunda zarf içinde aldığı parayı ATM'ye yatırmış" diyen Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

"Gürcan vakası eğer ABD ya da İngiltere'de yaşansaydı günlerce manşetlerden inmez, mensubu olduğu partinin röntgeni çekilirdi. Ama bilin bakalım bizde ne oldu? DEVA Partisi ve Başkanı Ali Babacan, Gürcan'a sahip çıkmayı yeğledi. 'Bu girişimler DEVA kadrolarını yıldıramaz. Hukuki desteğimizle Gürcan'ın yanında olacağız' dedi.

Gürcan hâlâ partinin üyesi ve kurucular ekibinin içinde yer almaya devam ediyor. Erdoğan'ın izlerini silmenin peşindeki DEVA, ülkenin geleceğini casuslukta mı görüyor? Türkiye'nin ulusal güvenlik sırlarının üç beş dolara satılmasına göz yuman bir siyasetçi, nasıl ülkeyi yönetmeye talip olabilir? DEVA ve onunla yola çıkan siyasetçiler daha ne kadar susacak? Hep birlikte göreceğiz..."

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