Hilal Kaplan'dan 'muhalif' gazetecilere: Yatları da, katları da, mülkleri de yerinde, zevk-ü sefada tek rakipleri Şeyma Subaşı

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, FOX TV Ana Haber Sunucu Fatih Portakal'ın normalde imar izni verilmeyen bir araziye üç tane kaçak yapı diktiğini iddia ettiği yazısında, kamera karşısında halka hitap ederken, eleştirdiği imar barışından faydalandığını, Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın'ın ise Çeşme'de tarım arazisi üzerine 12 odalı 'köşk' yaptırdığını belirterek, "Yatları da katları da malları da mülkleri de yerinde. Zevk-ü sefada tek rakipleri Şeyma Subaşı. Gözümüz yok, Allah daha da versin. Ancak kendileri 'kaçak saray'larda yaşayıp, tarım ve hazine arazilerine çöküp, villaları karadan denize yürütüp bir de utanmadan bu milletin seçtiği ilk Cumhurbaşkanı'na ve milletin Külliyesi'ne dil uzatırlarsa fena hatırlatırız." diye yazdı.

Hilal Kaplan, Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in, Bodrum'da yıkımı mahkeme tarafından durdurulan villasının ise 142 metrekareden 310 metrekare büyütüldüğünü savunarak, "CHP'li belediye, skandal ortaya çıkınca mecburen 'yıkıma' geldi ama nasıl bir talimat aldılarsa işçiler çatı kiremiti değil de Kaşıkçı Elması taşıyormuş gibi özenlilerdi. Yıkımdan çok, bir nevi taşınma gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

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