Hilal Kaplan'dan İBB Meclis'in Cumhuriyet Bayramı mesajına tepki: Egemenlik milletinse ve Erdoğan da milletin seçtiği ilk Cumhurbaşkanıdır

Sabah Gazetesi yazarı ve TRT Yönetim Kurulu üyesi Hilal Kaplan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Grup Başkanvekili avukat İsmail Doğan Subaşı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajına Twitter'dan "Millî bayramda bile Cumhur İttifakı seçmenini dışlayan, tercihlerini aşağılayan hoyrat bir dil.." sözleri ile tepki gösterdi.

"Egemenliğin Saray'dan alınıp kayıtsız şartsız milletimize..."

Subaşı, gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Egemenliğin Saray'dan alınıp kayıtsız şartsız milletimize teslim edilmesinin sonsuza dek teminatı, bağımsızlığımızın güvencesi, aydınlık bir Türkiye'nin biricik kılavuzu Cumhuriyetimiz 98 yaşında. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!"

"Cumhur İttifakı seçmeninin tercihlerini aşağılayan hoyrat bir dil"

Kaplan, Subaşı'nın mesajının fotoğrafını Twitter'da paylaşarak mesajın "Cumhur İttifakı'nı hedef aldığını" savundu. Kaplan paylaşımında şunları söyledi:

"Millî bayramda bile Cumhur İttifakı seçmenini dışlayan, tercihlerini aşağılayan hoyrat bir dil.. Egemenlik milletinse ve Erdoğan da milletin seçtiği ilk Cumhurbaşkanıdır. Saygı göstermeden saygı görmeyi beklemeyin."