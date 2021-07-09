Hilal Kaplan'dan Ahmet Taşgetiren'e: Size de Abdülhamid'i deviren "İslamcılar"ı hatırlatmıyor mu?

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "İslamcı" camianın önde gelen isimlerinden Ahmet Taşgetiren'in İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik "Sokaklar hareketli, kadınlar yürüyor. Toplumun yüzde 50'si sözleşmeden çekilmeye tepkili" sözlerine dikkat çekerek, "Bir yıl önce sözleşmenin kaldırılmasını savunup, kaldırıldıktan sonra "sokağın" tepkili olmasından dem vurmak nasıl bir ruh halinin ürünü dersiniz?" diye yazdı.

Ahmet Taşgetiren için "Abdülhamid'i deviren İslamcılar'ı hatırlatmıyor mu" diyen Kaplan, yazısını "Ne diyelim, tarih her zaman tekerrür etmiyordur belki..." ifadeleriyle noktaladı.

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