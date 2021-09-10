Hilal Kaplan'dan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yılmaz Güney'i anmasına tepki

Sabah yazarı ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Hilal Kaplan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümünde yayınladığı anma mesajına tepki gösterdi.

Kaplan, sinemanın ‘Çirkin Kral’ lakaplı sanatçısı, oyuncu, yönetmen, senarist ve yazar Yılmaz Güney'i ölüm yıl dönümünde anan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sosyal medyadan tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, “Sinemamızın ‘Çirkin Kral' lakaplı oyuncusu, senarist, yönetmen ve yazar Yılmaz Güney'i ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz” ifadesine yer verdi.

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Bu paylaşımı alıntılayan Kaplan, Türkiye Cumhuriyeti hakimi Sefa Mutlu’yu katleden, eşinin başına bardak koyup ateş eden, hatta arabasıyla ezip öldürmeye teşebbüs eden bir caniyi saygı ile anmıyorum" dedi.