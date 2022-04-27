Hilal Kaplan: Cezaları eleştirin, fazla olduğunu söyleyin anlarım ama "ne hükûmeti devirmesi canım" dediğinizde inandırıcılığınızı yitiriyorsunuz

Sabah yazarı Hilal Kaplan, Gezi davasıyla ilgili kaleme aldığı yazısında, “Cezaları eleştirin, fazla olduğunu söyleyin anlarım ama "ne hükümeti devirmesi canım" dediğinizde inandırıcılığınızı yitiriyorsunuz” görüşünü ifade etti.

Gezi eylemlerinin Mısır darbesinde olduğu gibi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek niyetinde olduğunu ileri süren Kaplan, şunları kaydetti:

“Bu yüzden sadece 5 ay sonra FETÖ'cüler devreye girip 17-25 Aralık'ı yaşattı. İki yıl sonra da 15 Temmuz'u yaşattı. Şimdi ‘Derdimiz üç-beş ağaçtı’ mı diyeceksiniz gerçekten? Cezaları eleştirin, fazla olduğunu söyleyin anlarım ama ‘Ne hükümet devirmesi canım’ dediğinizde inandırıcılığınızı yitiyorsunuz.”

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