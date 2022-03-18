Hilal Kaplan: Bu eser, Berat Albayrak'ın hem enerji hem de ekonomi alanında verdiği mücadelenin perspektifini ortaya koyuyor

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Burası Çok Önemli: Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye" kitabına 'övgüler dizdiği' yazısında, "Albayrak'ın özellikle gençlere hitap ederek hem enerji hem de ekonomi alanında verdiği mücadelenin perspektifini ortaya koyuyor. Bu kitaba sadece bir otobiyografi dersek, hakkını vermiş olmayız. Zira hem bir yakın tarih dersi hem de milli enerji-ekonomi politikalarının hayata geçirilmesine engel olan içerideki ve dışarıdaki dinamikleri teşhis eden bir gelecek vizyonu da sunuyor aynı zamanda..." ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak'ın bakan olduğu günden sonra kur ataklarının yaşandığını savunan Kaplan, "Örneğin, Suriye'de veya Libya'da yaptığımız atılımlar "piyasalar"ca hep cezalandırıldı. Albayrak, bu süreçte hem kur operasyonlarıyla mücadele etti hem de içerideki uzantılarıyla... Bu minvalde özel bankaların pandemi sürecindeki tutumlarına dair olan bölümü dikkatle okumanızı tavsiye ederim" diye yazdı.

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