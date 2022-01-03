Hilal Kaplan: Bazı Avrupa ülkelerinde elektrik faturalarındaki ortalama vergi ve masraf oranı yüzde 60'a kadar çıkabilirken, bu oran ülkemizde yüzde 20'de tutuldu

Sabah yazarı Hilal Kaplan, enerjiye gelen zamlara ilişkin olarak, "Bazı Avrupa ülkelerinde elektrik faturalarındaki ortalama vergi ve masraf oranı yüzde 60'a kadar çıkabilirken, bu oran ülkemizde yüzde 20'de tutuldu" yorumunu yaptı.

Geçen sene akaryakıt ürünleri ve doğalgaza zamların dünyadaki fiyat artışına göre daha alt seviyede tutulmaya çalışıldığını, yılbaşında yeni zamların geleceğin iki ay öncesinde açıklandığını dile getiren Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz sene ülkemize 32 yeraltı barajı kazandıran, yıllık 3 milyar TL katkı sağlayacak Veysel Eroğlu hidroelektrik santrali'ni hizmete alan, enerji tedarik güvenliğimiz için dönüm noktası olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni inşa ettiren, 2.5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak olan Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni tamamlatan Başkan Erdoğan'ın ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını en aza indirecek adımlarıyla önümüzdeki senelerin bundan daha farklı olacağına inanıyorum."

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