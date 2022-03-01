Hilal Kaplan: Allah Batı medyasının belasını versin

Sabah yazarı Hilal Kaplan Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna’nın halkıyla ilgili bazı gazeteci ve siyasilerin söylemlerini eleştirdiği “Allah Batı medyasının belasını versin” başlıklı bugünkü yazısında, “Amerikan, Fransız, İngiliz... Ukrayna üzerine konuşan Batılı gazeteciler-yorumcular, basın tarihine geçmesi gereken sömürgeci ‘medeni-barbar’ ikiliğini böyle tekrarladılar” dedi.

Kaplan yazısında şu örnekleri verdi:

ITV News muhabiri Lucy Watson: "Ukraynalıların başına tahmin edilemez bir şey geldi. Burası gelişmekte olan bir üçüncü dünya ülkesi değil. Burası Avrupa."

Ukrayna eski Başsavcı Yardımcısı David Sakvarelidze: "Bu benim için çok duygusal; çünkü mavi gözlü ve sarışın Avrupalıların her gün Putin'in füzeleri tarafından öldürüldüğünü görüyorum."

CBS muhabiri Charlie D'Agata: "Ama burası Irak veya Afganistan gibi on yıllardır çatışma bölgesi haline gelmiş bir yer değil. Burası nispeten medeni ve Avrupalı."

Kaplan, “Avrupa Birliği, Ukrayna'dan gelen tüm mültecilere üç yıl boyunca sığınma başvurusu yapmadan yaşama imkânı verileceğini ilan etti. O sırada Ukrayna devleti, siyahi mültecilerin ülkeden çıkmasını engellemeyi ve onları sınır boyundaki kapalı odalarda tutmayı sürdürüyordu. Teni esmer, gözü kara, saçı siyah, adı Muhammed veya Fatma olan mültecilerin botlarını vuran, soyarak donmaya terk eden, eşyalarına el koyan, çocuklarını ‘kaybeden’ Avrupa işte budur! ‘Barbarları bekleyenler’in esas barbar olduğu kıtanın adıdır” diye yazdı.

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