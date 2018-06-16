Hilal Cebeci'den homofobik paylaşım: Eşcinsellik, tıpkı obezite gibi bir hastalıktır, zihinsel bozukluktur

Şarkıcı Hilal Cebeci'nin eşcinsellere yönelik homofobik paylaşımı sosyal medayda tepki çekti. Cebeci, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Tıpkı obezite gibi, eşcinsellikte bir hastalıktır. Benim fikrim değil, tıbbın kabul ettiği bir gerçektir. Farkındaysanız eşcinseller sürekli aşırıya kaçan tavır sergilerler. Sürekli hemcinslerine tacizde bulunurlar. Eşcinselliği normalleştirmeyelim, tamamen bir hastalıktır" ifadelerini kullandı.

Mesajına gelen tepkiler üzerine Cebeci "Evet arkadaşlar benim eşcinsellerle hiç bir problemim olamaz. Ayrıca yazdığınız her hakaret, eşcinsellerin ne kadar seviyesiz olduğunu düşündürüyor bana. Ben sadece bilimsel düşüncelerimi paylaştım kimseyi aşağılamadım Ayrıca eşcinsellerle ilgili gündeme gelmek bana ne kazandırır" notuyla şu mesajı paylaştı: