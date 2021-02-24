Hilafet çağrısı yapan kadınlar gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da 'hilafet' çağrısı yapan 5 kadından 4'ü gözaltına alındı. Valilik gözaltılar ile ilgili yaptığı açıklamada söz konusu kişilerin terör örgütü Hizb-ut Tahrir'in propagandasını yaptıklarını belirtti.

Hilafetin yeniden kurulması çağrısı yaptıkları bir video çeken 5 kadından 4'ü Ankara'daki evlerinde sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Konuya ilişkin Afyonkarahisar Valiliği de açıklama yaptı. Açıklamada "12 Ocak'ta Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi sınırlarında bulunan Amorium Antik Kenti'nde bir grup kadının açık kaynaklar üzerinden video paylaşımı ile terör örgütü Hizb-ut Tahrir'in propagandasını yaptıklarının tespit edilmesi üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda bahse konu şahıslar hakkında gözaltı işlemleri yapılmıştır" denildi.

Hizb'ut Tahrir'e yakınlığı ile bilinen Köklü Değişim dergisi, gözaltılara ilişkin "Yaptıkları şey, Hilâfet’in ilgasının 100. Yılı münasebetiyle Afyon’un Amuriye kentinde bir video çekimi ile çağrıda bulunmak olan bu kişilerin bir an evvel serbest bırakılması gerektiğini hatırlatıyor, Köklü Değişim Medya olarak gözaltına alınan kardeşlerimize ve ailelerine sabırlar diliyoruz" açıklaması yaptı.

"Hilafetsiz yüz yıl yeter artık" başlığıyla şubat ayı başında İstanbul'da, 2 gün önce ise Bilecik'te yapılan video çekimlerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından toplamda 7 kişi gözaltına alınmıştı.